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إقتصاد
مصر تعلن عن استثمارات سعودية جديدة بقيمة 5 مليارات دولار
Lebanon 24
19-09-2024
|
23:00
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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن ضخ السعودية لـ5 مليارات دولار ستكون استثمارات جديدة في عدة قطاعات وليس لها علاقة بالودائع.
وأوضح أن هناك "استثمارات مصرية في السعودية تقدر بـ5700 شركة مصرية، فأصبح هناك استثمارات متبادلة وتواجد مصري في السعودية مثلما يوجد استثمارات سعودية في مصر".
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وأكد أن "القطاع الخاص السعودي سيدخل في استثمارات في مصر، وأن هناك اهتماما شديدا بزيادة الاستثمارات الفترة المقبلة".
وأشار إلى أن الجانب الألماني خلال زيارة الرئيس الألماني لمصر، تحدث مع المسؤولين المصريين عن مشروعات كبيرة بالدولة المصرية، وتوسعات جديدة لمشروعاتهم.
وأوضح أن اللجنة العليا المصرية - الكويتية ناقشت تفعيل استثمارات كويتية في مصر الفترة المقبلة. (روسيا اليوم)
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