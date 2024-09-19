Advertisement

إقتصاد

مصر تعلن عن استثمارات سعودية جديدة بقيمة 5 مليارات دولار

Lebanon 24
19-09-2024 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1248911-638623730329572068.jpg
Doc-P-1248911-638623730329572068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن ضخ السعودية لـ5 مليارات دولار ستكون استثمارات جديدة في عدة قطاعات وليس لها علاقة بالودائع.
وأوضح أن هناك "استثمارات مصرية في السعودية تقدر بـ5700 شركة مصرية، فأصبح هناك استثمارات متبادلة وتواجد مصري في السعودية مثلما يوجد استثمارات سعودية في مصر".
Advertisement
وأكد أن "القطاع الخاص السعودي سيدخل في استثمارات في مصر، وأن هناك اهتماما شديدا بزيادة الاستثمارات الفترة المقبلة".
وأشار إلى أن الجانب الألماني خلال زيارة الرئيس الألماني لمصر، تحدث مع المسؤولين المصريين عن مشروعات كبيرة بالدولة المصرية، وتوسعات جديدة لمشروعاتهم.
وأوضح أن اللجنة العليا المصرية - الكويتية ناقشت تفعيل استثمارات كويتية في مصر الفترة المقبلة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:35 | 2024-09-20
16:20 | 2024-09-19
14:53 | 2024-09-19
14:13 | 2024-09-19
12:00 | 2024-09-19
06:15 | 2024-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24