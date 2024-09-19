Advertisement

إقتصاد

أسهم أوروبا ترتفع ومؤشر "داكس" الألماني عند مستويات قياسية

Lebanon 24
19-09-2024 | 14:13
A-
A+

Doc-P-1248954-638623771668637119.jpg
Doc-P-1248954-638623771668637119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قفزت الأسهم الأوروبية، الخميس، بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وأشار إلى مزيد من الخفض مما عزز الآمال في تحقيق هبوط سلس لاقتصاد الولايات المتحدة.
وسجلت معظم البورصات الأوروبية مكاسب حادة، إذ قفز المؤشر داكس الألماني بنسبة 1.6 بالمئة إلى 19002.38 نقطة، في أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق.
Advertisement
وارتفعت أسهم التكنولوجيا الحساسة للنمو 3.5 بالمئة مقتفية أثر نظيراتها في وول ستريت، في حين زاد المؤشر الفرعي لشركات التعدين ثلاثة بالمئة بعد صعود أسعار معظم المعادن الأولية مع خفض الفائدة الأميركية المنتظر منذ فترة طويلة.
وتراجع المؤشر الفرعي لأسهم المرافق والمؤشر الفرعي لأسهم الاتصالات بأكثر من واحد بالمئة.
وبدأ البنك المركزي الأميركي دورة تيسير نقدي أمس الأربعاء بخفض كبير لسعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.75 بالمئة إلى خمسة بالمئة.
وأبقى بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة عند خمسة بالمئة قائلا إنه سيكون حذرا تجاه التخفيضات المستقبلية.
وأغلق المؤشر "فاينانشال تايمز 100" البريطاني على ارتفاع 0.9 بالمئة، كما صعد الجنيه الإسترليني 0.5 بالمئة مقابل الدولار. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:20 | 2024-09-19
14:53 | 2024-09-19
12:00 | 2024-09-19
06:15 | 2024-09-19
06:06 | 2024-09-19
06:02 | 2024-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24