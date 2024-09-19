لليوم الثاني على التوالي.. أسعار الذهب تحلّق





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2586.99 دولار للأونصة.

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كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2612.50 دولار. ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة، الخميس، بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورته للتيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2586.99 دولار للأونصة.كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2612.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.3 بالمئة إلى 31.06 دولار للأونصة بعدما وصلت في الجلسة السابقة لأعلى مستوى لها منذ تموز.



وزاد البلاتين 2.4 بالمئة إلى 991.95 دولار، كما ارتفع البلاديوم ثلاثة بالمئة ليصل إلى 1094.11 دولار. (سكاي نيوز عربية)







