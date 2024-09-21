النفط يسجل مكاسب أسبوعية بدعم خفض الفائدة

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استقرت أسعار النفط عند مستوى منخفض، لكنها سجلت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب، مدعومة بخفض كبير لأسعار الفائدة وانخفاض المخزونات الأميركية.تسوية العقودانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 74.49 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بواقع 3 سنتات أو 0.04 بالمئة إلى 71.92 دولار، بحسب بيانات "رويترز".تأثرت الأسعار بظهور مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد في الصين، المستهلك الرئيسي للسلع الأساسية.لكن على أساس أسبوعي، ارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو أربعة بالمئة.