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إقتصاد

الأسهم الآسيوية ترتفع

Lebanon 24
23-09-2024 | 01:03
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ارتفعت الأسهم الآسيوية وسط توقعات بأن الصين قد تقدم المزيد من التحفيز لإحياء ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن بدأت الولايات المتحدة دورة التيسير النقدي، في وقت تلامس أسعار الذهب مستوى قياسي.

وصعد مؤشر "إم إس سي أي" لآسيا والمحيط الهادئ مع تقدم الأسهم في الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية. أعلنت الصين عن إحاطة إعلامية نادرة بشأن الاقتصاد يوم الثلاثاء من قبل ثلاثة من كبار المنظمين الماليين في الوقت الذي خفضت فيه أحد أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما غذى التكهنات بأن هناك توجه لإعلان خطة تحفيز جديدة. (بلومبرغ)
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