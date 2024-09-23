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إقتصاد

مرة جديدة.. أسعار الذهب قرب مستويات قياسية

Lebanon 24
23-09-2024 | 01:05
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تداولت سبائك الذهب، اليوم الإثنين، بالقرب من 2620 دولارًا للأونصة بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2625.77 دولارًا للأوقية يوم الجمعة.
 
ومن المقرر إصدار مجموعة من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك مقياس الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة ومطالبات البطالة، في وقت لاحق من الأسبوع.
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ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب الفوري عند 2621.11 دولار للأوقية، بعد ارتفاع بنسبة 1.7% الأسبوع الماضي.  وانخفضت الفضة والبلاديوم والبلاتين. (بلومبرغ)

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