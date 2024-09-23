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إقتصاد

وسط توترات الشرق الأوسط.. أسعار النفط ترتفع

Lebanon 24
23-09-2024 | 03:12
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ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، مدعومة بمخاوف من أن يؤثر الصراع في الشرق الأوسط على الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني 60 سنتا، أو 0.8 في المئة إلى 75.09. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم تشرين الثاني 64 سنتا، أو 0.9 في المئة، إلى 71.64 دولار.
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وسجل الخامان ارتفاعا في الجلسة السابقة بدعم من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وانخفاض الإمدادات الأميركية في أعقاب هبوب الإعصار فرنسين.
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