الدولار يتراجع لأدنى مستوى في 14 شهرًا مقابل اليورو مع تزايد الرهانات على خفض الفائدة

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وهبط الدولار أمس الثلاثاء بعد بيانات أظهرت تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات في ايلول وسط مخاوف متزايدة تجاه سوق العمل.ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) تراهن الأسواق على فرصة نسبتها 59 بالمئة في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 50 نقطة أساس في السابع من تشرين ثاني، وذلك مقارنة بفرصة نسبتها 37 بالمئة قبل أسبوع، بينما تبلغ توقعات خفضها 25 نقطة أساس 41 بالمئة.بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي تيسير السياسة النقدية بخفض أكبر من المعتاد مقداره نصف نقطة مئوية قال رئيس المجلس جيروم باول إن الهدف منه إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل بطالة منخفض بعد أن تراجع التضخم.وارتفع اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.1185 دولار، وبلغ في وقت سابق 1.1214 دولار، وهو أعلى مستوى منذ تموز 2023.وارتفع مؤشر الدولار 0.25 بالمئة إلى 100.48، وانخفض في وقت سابق إلى 100.21 وهو ما يماثل أدنى مستوى له في 18 أيلول والذي كان الأضعف منذ تموز 2023.وارتفع الدولار 0.69 بالمئة إلى 144.2 ين.وتخلى اليوان عن مكاسبه السابقة، غداة إعلان بنك الشعب الصيني أكبر حزمة تحفيز منذ جائحة كورونا لمساعدة الاقتصاد على الخروج من حالة الانكماش والعودة نحو أهداف النمو.وارتفع الدولار 0.25 بالمئة إلى 7.028 يوان في التعاملات الخارجية. ووصلت العملة الصينية في وقت سابق إلى 6.9952، وهو أقوى مستوى منذ أيار 2023.وانخفض الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.39 بالمئة إلى 0.6864 دولار. وكان قد بلغ في وقت سابق 0.6908 دولار، وهو أعلى مستوى منذ شباط 2023.وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت بتكوين 0.73 بالمئة إلى 63758 دولارا. (سكاي نيوز)