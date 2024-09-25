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إقتصاد

انخفاض طفيف لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي وسط تراجع أسعار النفط وتداعيات تحقيقات ساب

Lebanon 24
25-09-2024 | 23:00
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أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض طفيف، الأربعاء، مع اقتفاء أسهم الطاقة أثر انخفاض أسعار النفط، في حين تراجعت أسهم ساب الألمانية بفعل أنباء عن أن الولايات المتحدة تحقق مع شركة تطوير البرمجيات بشأن اتهامات بالتلاعب بالأسعار.
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وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة عند الإغلاق بعد مكاسب لجلستين.

وهبط سهم ساب 2.4 بالمئة بعد أن ذكرت بلومبرغ نيوز في وقت متأخر أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة تحقق مع الشركة ضمن شركات أخرى في إطار تحقيق مدني بتهمة التآمر لزيادة الأسعار بالنسبة للوكالات الحكومية على مدار عقد.

وقاد قطاع النفط والغاز خسائر القطاعات الرئيسية على المؤشر ستوكس، إذ انخفض 1.7 بالمئة.
 
وهبطت أسعار النفط الخام بأكثر من واحد بالمئة مع إعادة المستثمرين تقييم ما إذا كانت أحدث خطط التحفيز في الصين قادرة على دعم اقتصادها وتحفيز الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.


وقدم البنك المركزي الصيني أمس الثلاثاء أكبر حزمة تحفيز منذ جائحة كورونا لإخراج الاقتصاد من حالة الركود الانكماشي.
 
وأدى هذا إلى صعود الأسهم الأوروبية، مع تسجيل أسهم السلع الفاخرة الفرنسية، مثل سهم إل.في.إتش.إم، أكبر ارتفاع.

وتراجعت القطاعات المنكشفة على الصين مثل صناعة السيارات 1.3 بالمئة بعد الارتفاع بأكثر من ثلاثة بالمئة في الجلستين الماضيتين.

وارتفع سهم بافاريان نورديك 3.9 بالمئة بعد أن قالت الشركة الدنماركية للتكنولوجيا الحيوية إنها تلقت طلبية قيمتها 63 مليون دولار من الحكومة الأميركية تتعلق بجرعات من لقاحها المضاد لجدري القردة والجدري. (سكاي نيوز) 
 
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