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إقتصاد

رسوم جمركية جديدة.. الاتحاد الأوروبي يدرس فرض 45% على السيارات الكهربائية الصينية

Lebanon 24
28-09-2024 | 11:12
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يعتزم الاتحاد الأوروبي التصويت، الجمعة المقبلة، على ما إذا كان سيفرض رسوما جمركية بنحو 45 بالمئة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين.

ونقلت وكالة بلومبرغ، السبت، عن مصادر مطلعة قولها إن الدول الأعضاء تلقت مسودة اللائحة الخاصة بالتدابير المقترحة، مضيفا أن موعد التصويت الجديد ربما يتغير.
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وبحسب التقرير، تأجل التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد قليلا وسط مفاوضات حتى اللحظة الأخيرة مع بكين لمحاولة إيجاد حل من شأنه تجنب الرسوم الجديدة.

ولم ترد المفوضية الأوروبية على طلب رويترز للتعليق حتى الآن.


وتوشك المفوضية الأوروبية على الإقرار النهائي لاقتراح فرض رسوم جمركية تصل إلى 35.3 بالمئة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على استيراد السيارات والتي تبلغ 10 بالمئة.

وستخضع الرسوم النهائية المقترحة للتصويت من جانب الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي على أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية أكتوبر ما لم تصوت ضد قرار فرض الرسوم أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمثل 65 بالمئة من سكانه. (سكاي نيوز) 
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