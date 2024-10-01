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إقتصاد

وسط ترقب لبيانات التضخم.. كيف افتتحت أسهم أوروبا؟

Lebanon 24
01-10-2024 | 05:19
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فتحت الأسهم الأوروبية على استقرار بعد تراجعها بـ1% خلال الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي استقر عند 522.97 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أسوأ يوم له في أكثر من أسبوع أمس الاثنين.
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وكانت أسهم التكنولوجيا هي الداعم الأكبر للمؤشر الأوروبي إذ صعدت 0.5%.

وتراجع المؤشر الفرعي لأسهم الطاقة بنحو5%.
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