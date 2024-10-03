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إقتصاد

ارتفاع طفيف في أسعار النفط

Lebanon 24
03-10-2024 | 23:41
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سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في ساعات التداول الآسيوية المبكرة الجمعة، لتحافظ على مكاسبها الأسبوعية القوية، وسط تقييم المستثمرين للصراع في الشرق الأوسط والاضطرابات المحتملة لتدفقات الخام في مقابل سوق عالمية بها إمدادات وفيرة.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 77.71 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 73.79 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".

ويتجه الخامان لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو ثمانية في المئة، وهي الأكبر منذ أوائل نيسان 2023. (سكاي نيوز)
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