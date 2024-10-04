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إقتصاد

انخفاض الذهب بعد تقرير الوظائف.. التوقعات حول أسعار الفائدة تتغير

Lebanon 24
04-10-2024 | 11:54
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تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أكثر من المتوقع في أيلول، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في اجتماعه في تشرين الثاني.
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وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2640.61 دولار للأونصة بحلول الساعة 1303 بتوقيت غرينتش بعد أن قفز لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 2685.42 دولار في 26 أيلول.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2660.90 دولار.

وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في سبتمبر وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة، مما قلل الضغوط على المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في اجتماع السياسة النقدية المقرر في السادس والسابع من نوفمبر المقبل.

وقفز مؤشر الدولار بعد صدور البيانات وأصبح في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي، مما يجعل المعدن الأصفر أغلى ثمنا للمشترين في الخارج.

ووفقا لبيانات فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) يرى المتداولون حاليا فرصة بنسبة 11 بالمئة أن يخفض المركزي الأميركي الفائدة 50 نقطة أساس، وذلك نزولا من 28 بالمئة قبل صدور بيانات الوظائف اليوم الجمعة.

وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن طهران وحلفاءها في المنطقة لن يتراجعوا بعد الهجوم الإسرائيلي على بيروت.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية، كما أنه يزدهر في أوقات خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 31.74 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي.

وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 993.40 دولار وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1004.00 دولار.
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