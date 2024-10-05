النفط يسجل أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام

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حققت أسعار النفط أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام خلال الأسبوع الماضي، وسط مخاطر متزايدة من نشوب حرب بالشرق الأوسط، وذلك رغم تراجع بعض المكاسب، بعدما نصح الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل بعدم استهداف منشآت نفط إيرانية.على أساس أسبوعي، صعد خام برنت بأكثر من ثمانية بالمئة، وهو أعلى مكسب أسبوعي منذ كانون الثاني 2023، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 9.1 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ آذار 2023.وخلال تداولات الجمعة، زادت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو0.6 بالمئة إلى 78.05 دولارا للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا، أو 0.9 بالمئة إلى 74.38 دولارا للبرميل.