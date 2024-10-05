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إقتصاد
الأسهم الأميركية ترتفع بدعم من بيانات إقتصادية قوية
Lebanon 24
05-10-2024
|
08:24
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سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعا أسبوعيا، وذلك مع صعود قوي شهدته "وول ستريت" بعد تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من التوقعات، مما أعطى المستثمرين الثقة في صحة الاقتصاد الأكبر في العالم.
وارتفعت الأسهم الأميركية بعد أن أظهرت البيانات نمو الوظائف غير الزراعية بمقدار 254 ألف وظيفة في أيلول، متجاوزة بكثير الزيادة المتوقعة بـ 150 ألف وظيفة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم داو جونز.
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وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة على الرغم من التوقعات بثباته عند 4.2 بالمئة. (سكاي نيوز)
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