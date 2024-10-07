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إقتصاد
بعد تحقيق أكبر زيادة أسبوعية بأكثر من عام.. النفط يقلص مكاسبه
Lebanon 24
07-10-2024
|
00:39
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قلصت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات المبكرة الاثنين، بعد أن سجلت الجمعة أكبر ارتفاع أسبوعي لها في أكثر من عام وسط تزايد مخاطر اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط.
تحرك الأسعار
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 77.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت غرينتش.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 74.03 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".
كان برنت قد ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من ثمانية بالمئة، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ كانون الثاني 2023، فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط 9.1 بالمئة في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ آذار 2023.
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