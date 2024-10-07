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إقتصاد

أسعار الذهب تستقر

Lebanon 24
07-10-2024 | 04:20
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استقرت أسعار الذهب مع تقييم المتداولين للتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط مقابل تقرير الوظائف الأميركية الأقوى من المتوقع والذي أخمد الآمال في خفض أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
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وتُتداول السبائك بالقرب من 2650 دولاراً للأونصة بعد إغلاقها دون تغيير يُذكر يوم الجمعة. (بلومبرغ)
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