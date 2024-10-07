تراجع حصاد الحبوب في روسيا بنسبة 11% بسبب النزاع الأوكراني والعوامل المناخية

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وتتوقع روسيا، أكبر مصدر للحبوب في العالم، أن يبلغ حصاد هذا العام 132 مليون طن منخفضا 11 بالمئة عن 148 مليونا في 2023 و16 بالمئة عن المستوى القياسي المسجل في 2022 عند 158 مليونا.وقالت لوت إن التقدير النهائي لحصاد هذا العام سيُعلن في 10 تشرين الأوّل. وكانت وكالة (سوفيكون) الاستشارية قدّرت في وقت سابق أنه حتى الأول من الشهر الجاري، حصد المزارعون الروس 111 مليون طن من الحبوب.