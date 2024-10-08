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إقتصاد
سامسونغ تتوقع قفزة في الأرباح التشغيلية لكن الأداء في رقائق الذاكرة يخيب الآمال
Lebanon 24
08-10-2024
|
02:43
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توقعت شركة سامسونغ للإلكترونيات الثلاثاء أن أرباحها التشغيلية في الربع الثالث قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبا، لكنها أقل من تقديرات السوق بسبب الأداء الضعيف في رقائق الذاكرة عالية المستوى المستخدمة في الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي.
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وأعلنت الشركة، في تقرير تنظيمي إنها تتوقع أن تحقق أرباحا تشغيلية قدرها 9.1 تريليونات وون (حوالي 6.8 مليارات دولار) في الربع الثالث، بزيادة قدرها 274.5 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
ولكن بالمقارنة مع الربع الثاني، تراجعت أرباحها التشغيلية بنسبة 12.8 بالمئة.
وارتفعت إيراداتها بنسبة 17.2 بالمئة لتصل إلى رقم قياسي قدره 79 تريليون وون خلال الفترة من تموز إلى أيلول. ولم تكشف الشركة عن بيانات الأرباح الصافية.
وذكرت "يونهاب إنفوماكس"، وهي شركة البيانات المالية التابعة لوكالة يونهاب للأنباء، أن الأرباح التشغيلية لسامسونغ للإلكترونيات كانت أقل بمقدار 11.7 بالمئة من متوسط التقديرات.
ويتوقع خبراء أن السبب في أداء سامسونغ الذي لا يلبي التوقعات هو تباطؤ صادرات رقائق الذاكرة بسبب تقلص مبيعات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.
وأثر الأداء البطيء للشركة في قطاع الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي بشكل كبير أيضا على أداء الربع الثالث.
ولم تكشف الشركة عن تقرير مفصل للأرباح الخاصة بأقسام أعمالها، لكن السوق توقعت أن يحقق قطاع أشباه الموصلات بالشركة نحو 5.3 تريليونات وون من الأرباح التشغيلية في الربع الثالث.
وستصدر الشركة تقريرها النهائي عن الأرباح في وقت لاحق من هذا الشهر. (سكاي نيوز)
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