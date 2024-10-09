الذهب ينتظر إشارات من الفيدرالي لتحديد مسار الفائدة

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لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر، خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، مع ترقب المتعاملين إشارات بشأن سياسة أسعار الفائدة الأميركية من محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).تحديث الأسعاراستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2622.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0020 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 2641 دولارا.ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في سبتمبر الساعة 1800 بتوقيت غرينتش. كما يتطلع المتعاملون إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي غدا الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.