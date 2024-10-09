قبل محضر الفيدرالي الأميركي.. استقرار في سعر الدولار

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تحرك الدولار بشكل طفيف، خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، مما أعطى بعض الراحة للين والعملات الرئيسية الأخرى بعد صعود حاد إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع الأسبوع الماضي مع التقاط المستثمرين للأنفاس لتقييم توقعات مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.وجدول البيانات الأميركية هذا الأسبوع خفيف نسبيا، إذ يوفر فرصة لالتقاط الأنفاس بعد تقرير الوظائف القوي الجمعة والذي دفع الدولار إلى الارتفاع وغير رهانات الأسواق على النطاق المتوقع للخفض القدم لأسعار الفائدة الأميركية.ويترقب المستثمرون الأربعاء محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في ايلول، والذي سيعرض المناقشات حول ما بدا في ذلك الوقت أنه تدهور في سوق العمل والذي انتهى بموافقة جميع صناع السياسات، باستثناء واحد، على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.لكن الرهانات على خفض آخر كبير في تشرين الثاني أصبحت بعيدة المنال بعد أن أشارت أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية إلى أن الاقتصاد بات أكثر متانة.