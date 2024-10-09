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إقتصاد

بنك إسرائيل يثبت سعر الفائدة مع استمرار المخاوف من التضخم والنمو الاقتصادي المتباطئ

Lebanon 24
09-10-2024 | 10:35
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ثبت بنك إسرائيل، أسعار الفائدة، اليوم الأربعاء، لسادس اجتماع على التوالي، مواصلا نهجه الحذر في ظل تسارع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي بسبب الحرب المستمرة منذ عام مع حركة حماس في غزة وكذلك قتال حزب الله في لبنان.
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وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5 بالمئة لقلقه أيضا إزاء علاوة المخاطر لدى المستثمرين في إسرائيل، وتواصل تلك العلاوة الارتفاع منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأوّل 2023، بحسب وكالة رويترز.

أ
وقلص البنك تكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس في يناير بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وسط حرب غزة، لكنه أبقى السياسة النقدية بلا تغيير في شباط ونيسان وآذار وتموز وآب.

وكان 14 محللا أجرت لهم وكالة رويترز استطلاعا توقعوا عدم تحريك سعر الفائدة اليوم. وأرجئ قرار السياسة النقدية عن السابع من الشهر الجاري.


وارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.6 بالمئة في آب من 3.2 بالمئة في الشهر السابق، ليزداد بعدا عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة بين واحد وثلاثة بالمئة بعد أن كان هبط إلى 2.5 بالمئة في شباط.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 0.7 بالمئة في الربع الثاني، ليتباطأ بشكل ملحوظ عن 17.2 بالمئة المسجلة في الربع الأول. (سكاي نيوز) 
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