27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بنك إسرائيل يثبت سعر الفائدة مع استمرار المخاوف من التضخم والنمو الاقتصادي المتباطئ
Lebanon 24
09-10-2024
|
10:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
ثبت بنك إسرائيل، أسعار الفائدة، اليوم الأربعاء، لسادس اجتماع على التوالي، مواصلا نهجه الحذر في ظل تسارع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي بسبب الحرب المستمرة منذ عام مع حركة حماس في غزة وكذلك قتال حزب الله في لبنان.
Advertisement
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5 بالمئة لقلقه أيضا إزاء علاوة المخاطر لدى المستثمرين في إسرائيل، وتواصل تلك العلاوة الارتفاع منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأوّل 2023، بحسب وكالة رويترز.
أ
وقلص البنك تكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس في يناير بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وسط حرب غزة، لكنه أبقى السياسة النقدية بلا تغيير في شباط ونيسان وآذار وتموز وآب.
وكان 14 محللا أجرت لهم وكالة رويترز استطلاعا توقعوا عدم تحريك سعر الفائدة اليوم. وأرجئ قرار السياسة النقدية عن السابع من الشهر الجاري.
وارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.6 بالمئة في آب من 3.2 بالمئة في الشهر السابق، ليزداد بعدا عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة بين واحد وثلاثة بالمئة بعد أن كان هبط إلى 2.5 بالمئة في شباط.
ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 0.7 بالمئة في الربع الثاني، ليتباطأ بشكل ملحوظ عن 17.2 بالمئة المسجلة في الربع الأول. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
يحتفظان بصور للضاحية الجنوبية.. الجيش أوقفهما وهذا ما عثر عليه بحوزتهما!
Lebanon 24
يحتفظان بصور للضاحية الجنوبية.. الجيش أوقفهما وهذا ما عثر عليه بحوزتهما!
15:27 | 2024-10-08
08/10/2024 03:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
12:22 | 2024-10-08
08/10/2024 12:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"هآرتس": 3 "مجانين" في إسرائيل يتخيلون أنهم قادرون على القضاء على "حزب الله"
Lebanon 24
"هآرتس": 3 "مجانين" في إسرائيل يتخيلون أنهم قادرون على القضاء على "حزب الله"
14:00 | 2024-10-08
08/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس البحر.. جويل مردينيان تتضامن مع لبنان وتتعرّض لهجوم واسع (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر.. جويل مردينيان تتضامن مع لبنان وتتعرّض لهجوم واسع (صور)
04:06 | 2024-10-09
09/10/2024 04:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية مصارف لبنان اجتمعت مع منصوري.. وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
جمعية مصارف لبنان اجتمعت مع منصوري.. وهذا ما تم بحثه
12:17 | 2024-10-08
08/10/2024 12:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:46 | 2024-10-09
عن ضخّ الرواتب بالدولار ووضع الليرة.. هذا ما قاله منصوري
09:18 | 2024-10-09
تسلا تقتحم سوق سيارات الأجرة الآلية.. ما هو الأثر المتوقع على الصناعة؟
08:12 | 2024-10-09
تجنّبا لأي حصار.. مرفأ بيروت وضع خطة طوارئ
07:50 | 2024-10-09
عن عملية إتمام تخليص البضائع عند الجمارك.. هذا ما قاله وزير المالية
06:56 | 2024-10-09
الصادرات الألمانية تتحدى التوقعات وتسجل ارتفاعاً
04:00 | 2024-10-09
الصندوق السعودي يشتري حصة مهمّة في متجر بريطاني فاخر
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
09/10/2024 18:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
09/10/2024 18:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
09/10/2024 18:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24