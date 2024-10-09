26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
16
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
التوترات في الشرق الاوسط ترفع أسعار النفط.. إليكم كم بلغت
Lebanon 24
09-10-2024
|
23:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار النفط بعد تراجع استمر يومين، حيث يراقب المتداولون رد إسرائيل المحتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه مخزونات الخام الأميركية بأكبر قدر منذ نيسام.
Advertisement
تم تداول خام برنت بالقرب من 77 دولاراً للبرميل، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 74 دولاراً.
ولا تزال السوق في حالة توتر بسبب نوايا إسرائيل بشن هجوم انتقامي على طهران، وهو ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة. وحذرت إيران من أنها مستعدة لإطلاق الآلاف من الصواريخ إذا لزم الأمر. (بلومبرغ)
Advertisement
الأكثر قراءة
بملابس البحر.. جويل مردينيان تتضامن مع لبنان وتتعرّض لهجوم واسع (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر.. جويل مردينيان تتضامن مع لبنان وتتعرّض لهجوم واسع (صور)
04:06 | 2024-10-09
09/10/2024 04:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور تحريضي يُحدث بلبلة كبيرة في المتن
Lebanon 24
منشور تحريضي يُحدث بلبلة كبيرة في المتن
13:14 | 2024-10-09
09/10/2024 01:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوها.. هذه صورة الإسرائيلي الذي تم توقيفه في الضاحية!
Lebanon 24
شاهدوها.. هذه صورة الإسرائيلي الذي تم توقيفه في الضاحية!
12:53 | 2024-10-09
09/10/2024 12:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "العملاء".. نادين نسيب نجيم غاضبة ومُستاءة (صورة)
Lebanon 24
بسبب "العملاء".. نادين نسيب نجيم غاضبة ومُستاءة (صورة)
03:27 | 2024-10-09
09/10/2024 03:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه آخر خطة إسرائيلية ضد لبنان.. "معاريف" تكشفها
Lebanon 24
هذه آخر خطة إسرائيلية ضد لبنان.. "معاريف" تكشفها
14:30 | 2024-10-09
09/10/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
00:38 | 2024-10-10
ارتفاعات جماعية للأسهم الأميركية.. ما السبب؟
23:00 | 2024-10-09
مصر تواجه تأجيلاً في مراجعة قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار
10:46 | 2024-10-09
عن ضخّ الرواتب بالدولار ووضع الليرة.. هذا ما قاله منصوري
10:35 | 2024-10-09
بنك إسرائيل يثبت سعر الفائدة مع استمرار المخاوف من التضخم والنمو الاقتصادي المتباطئ
09:18 | 2024-10-09
تسلا تقتحم سوق سيارات الأجرة الآلية.. ما هو الأثر المتوقع على الصناعة؟
08:12 | 2024-10-09
تجنّبا لأي حصار.. مرفأ بيروت وضع خطة طوارئ
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
10/10/2024 07:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
10/10/2024 07:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
10/10/2024 07:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24