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إقتصاد

التوترات في الشرق الاوسط ترفع أسعار النفط.. إليكم كم بلغت

Lebanon 24
09-10-2024 | 23:38
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ارتفعت أسعار النفط بعد تراجع استمر يومين، حيث يراقب المتداولون رد إسرائيل المحتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه مخزونات الخام الأميركية بأكبر قدر منذ نيسام.
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تم تداول خام برنت بالقرب من 77 دولاراً للبرميل، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 74 دولاراً.
 
ولا تزال السوق في حالة توتر بسبب نوايا إسرائيل بشن هجوم انتقامي على طهران، وهو ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة. وحذرت إيران من أنها مستعدة لإطلاق الآلاف من الصواريخ إذا لزم الأمر. (بلومبرغ)

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