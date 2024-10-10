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إقتصاد

ارتفاعات جماعية للأسهم الأميركية.. ما السبب؟

Lebanon 24
10-10-2024 | 00:38
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أغلق مؤشرستاندرد آند بورز على مكاسب 0.71%، محققا إغلاقا قياسيا عند 5792 نقطة، مع تخلص المستثمرين من المخاوف الجيوسياسية. كما ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 1% محققا إغلاقا قياسيا عند 42512 نقطة.

وشهدت مؤشرات وول ستريت ارتفاعات جماعية في ختام جلسة اليوم الأربعاء مع ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، أما مؤشر ناسداك فقد ارتفع خلال نهاية التعاملات بنحو 0.60%.
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وأنهت المؤشرات تعاملاتها على ارتفاع وسط تقييم مستثمرين محضر اجتماع مجلس الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قبيل صدور بيانات التضخم في أيلول وتقارير أرباح، لكن أسهم شركة ألفابت المالكة لغوغل هبطت بفعل مخاوف من تفكيك الولايات المتحدة لغوغل.

وتراجعت أسهم ألفابت، الشركة ذات الثقل في وول ستريت، بعد أن قالت وزارة العدل الأميركية إنها ربما تطلب من قاض إجبار غوغل على التخارج من أجزاء من نشاطها. وتتضمن هذه الأجزاء متصفح الويب (كروم) ونظامها التشغيلي (أندرويد)، للحد من احتكارها عمليات البحث.

واستقرت الأسهم تقريبا بعد أن أظهر محضر اجتماع المركزي الأميركي لشهر أيلول أن أغلبية كبيرة من مسؤولي البنك أيدوا بداية دورة التيسير النقدي بخفض كبير في أسعار الفائدة قدره 50 نقطة أساس، لكن هناك اتفاقا أوسع فيما يبدو على أن الخطوة الاولى لن تلزم البنك بأي وتيرة للخفض في المستقبل. (الاقتصادية)
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