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إقتصاد
الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع
Lebanon 24
10-10-2024
|
04:11
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ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1% على أساس سنوي خلال أغسطس 2024، مدعوماً بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.
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كان مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة قد ارتفع بنسبة 1.6% خلال تموز 2024 على أساس سنوي.
توضح البيانات الصادرة اليوم أن إنتاج السعودية من النفط ارتفع إلى 8.99 مليون برميل يومياً في آب الماضي، من 8.92 مليون برميل يومياً خلال نفس الشهر من عام 2023. وبالتالي ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في أغسطس بنسبة 0.8% على أساس سنوي. (بلومبرغ)
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