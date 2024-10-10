وسط آمال إجراءات التحفيز الصينية.. أسهم أوروبا ترتفع

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سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً اليوم الخميس، مقتفية أثر نظيراتها في آسيا وسط آمال في اتخاذ الصين مزيداً من إجراءات التحفيز، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أميركية تلمساً لمزيد من المؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).إلى ذلك، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1 في المئة، بعدما محت مكاسب قطاعي الرعاية الصحية والاتصالات أثر خسائر أسهم التكنولوجيا.وتلقت الأسواق الأوروبية بعض الدعم بعدما أظهر محضر اجتماع المركزي الأميركي لسبتمبر (أيلول) الماضي أن "غالبية كبيرة" من المسؤولين أيدوا خفضاً كبيراً في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.وقفز سهم "غلاكسوسميثكلاين" ستة في المئة، بعدما وافقت شركة الأدوية البريطانية على دفع نحو 2.2 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية في الولايات المتحدة تقول إن عقارها "زانتاك" لعلاج حرقة المعدة، الذي أوقفت إنتاجه بالفعل يسبب السرطان، والمبلغ أقل من توقعات بعض المحللين.وتراجع سهم "بي إم دبليو" 0.7 في المئة، بعدما أعلنت الشركة انخفاض مبيعاتها في الربع الثالث من العام الحالي، بفعل الأداء الضعيف في الصين وتعطل عمليات التسليم.وصعد سهم شركة "غيفودان" السويسرية للعطور 1.8 في المئة، بدعم من مبيعات الربع الثالث من العام الحالي التي تجاوزت التوقعات.