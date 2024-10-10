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إقتصاد

مع ترقب لهجوم إسرائيل.. أسعار النفط تستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية

Lebanon 24
10-10-2024 | 23:30
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تراجعت أسعار النفط بنسبة طفيفة، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية، في وقت تستعد السوق لمعرفة خطط رد إسرائيل على إيران، مما يثير مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط.
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وكانت العقود الآجلة لمزيج برنت العالمي بالقرب من 79 دولاراً للبرميل، مرتفعة بأكثر من 1% هذا الأسبوع، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط تحت مستوى 76 دولاراً.
 
وركزت سوق النفط الخام العالمية على مخاطر العرض المحتملة هذا الشهر بعد التصعيد الأخير في التوترات في الشرق الأوسط. وبينما نصح الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم شن هجوم على منشآت الطاقة في ثالث أكبر منتج في منظمة "أوبك"، فإن الاحتمال لا يزال قائماً، مما يزيد من قلق المستثمرين. (بلومبرغ)

 
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