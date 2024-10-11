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إقتصاد
بعد ارتفاع التضخم.. إليكم أسعار الذهب
Lebanon 24
11-10-2024
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استقرت أسعار الذهب لتصبح على مسار تكبد خسارة أسبوعية، بعد أن أدى ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع وتباطؤ سوق العمل، إلى تفاقم الجدل حول حجم التخفيض المتوقع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.
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وتم تداول السبائك بالقرب من 2630 دولاراً للأونصة، بعد مكاسب بنسبة 0.9% في الجلسة السابقة. جاء ذلك بعد أن أظهرت تقارير أميركية منفصلة يوم الخميس، أن التضخم الأساسي ارتفع بأكثر من المتوقع في أيلول، في حين زادت طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام.
وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.1% ليصل إلى 2633.48 دولار للأونصة اعتباراً من الساعة 8:02 صباحاً في سنغافورة، متجهاً نحو الانخفاض الأسبوعي بنسبة 0.8%. وكان مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري ثابتاً. ولم يطرأ تغير يذكر على الفضة، بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم. (بلومبرغ)
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