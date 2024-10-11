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إقتصاد

تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات ونصف

Lebanon 24
11-10-2024 | 07:31
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تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا، الشهر الماضي، إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، بحسب بيانات رسمية.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، فقد صعد مؤشر أسعار المستهلك في شهر ايلول بنسبة 1.6 بالمئة سنويًا، مقابل 1.9 بالمئة خلال آب السابق عليه، وهو ما جاء متفقًا مع التقديرات الأولية الصادرة يوم 30 أيلول الماضي.
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وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم إلى أقل مستوياته منذ شباط 2021 عندما سجل 1.5 بالمئة سنويًا.

كما أظهرت البيانات تراجع أسعار السلع بنسبة 0.3 بالمئة، في حين زادت أسعار الخدمات بنسبة 3.8 بالمئة سنويًا. وعلى أساس شهري، استقر مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي دون أي تغيير، وهو ما جاء متفقًا مع التقديرات الأولية.

ووصل معدل التضخم في ألمانيا -وفقًا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي إلى 1.8 بالمئة سنويًا، مقابل 2 بالمئة في آب، في حين بلغ معدل التضخم الشهري -وفقًا لهذا المؤشر- سالب 0.1 بالمئة، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر قبل الماضي، ويتوقع خبراء الاقتصاد، أن يواصل التضخم في ألمانيا الانخفاض. (سكاي نيوز) 
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