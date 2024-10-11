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إقتصاد

أسعار الذهب ترتفع بعد بيانات التضخم الأميركية

Lebanon 24
11-10-2024 | 07:32
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صعدت أسعار الذهب في تداولات اليوم الجمعة بعد بيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر المقبل (Comex) بنسبة 0.61% إلى 2655.50 دولار للأونصة.
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فيما صعدت العقود الفورية لمعدن الذهب بنسبة 0.30% إلى 2637.87 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وتباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بصورة طفيفة خلال أيلول الماضي، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.4% على أساس سنوي، حيث صعد بوتيرة أعلى من المتوقعة البالغة إلى 2.3%. (روسيا اليوم) 
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