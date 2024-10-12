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إقتصاد
بعد تراجعها 5 أشهر.. صعود مبيعات السيارات في الصين
Lebanon 24
12-10-2024
|
03:15
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ارتفعت مبيعات سيارات الركاب في الصين 4.3 بالمئة في أيلول على أساس سنوي منهية تراجعا استمر خمسة أشهر بفضل دعم حكومي يشجع على استبدال السيارات في إطار حزمة تحفيز أشمل.
وأظهرت بيانات من رابطة سيارات الركاب في الصين أن المبيعات سجلت 2.13 مليون مركبة في أيلول مرتفعة من 2.04 مليون قبل عام، وكذلك صعود المبيعات في الأشهر التسعة الأولى من العام 1.9 بالمئة عن مستويات 2023.
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وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة 50.9 بالمئة وشكلت 52.8 بالمئة من إجمالي المبيعات. ويمثل أيلول ثالث شهر على التوالي تتجاوز فيه مبيعات المركبات المشغلة بالبطاريات مبيعات نظيراتها التي تعمل بالبنزين في الصين.
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