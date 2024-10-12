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إقتصاد

العراق يسجل انخفاضاً في إنتاج النفط إلى أقل من 4 ملايين برميل يومياً

Lebanon 24
12-10-2024 | 13:07
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قال مسؤول عراقي، السبت، إن إنتاج العراق من النفط انخفض إلى 3.94 مليون برميل يوميا في أيلول، وهو أقل من حصته ضمن تحالف أوبك+ البالغة نحو أربعة ملايين، في الوقت الذي تسعى فيه بغداد إلى تعزيز التزامها بهدف الإنتاج، بحسب رويترز.
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ويتناقض رقم الإنتاج الذي قدمه المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، مع نتائج مسح أجرته رويترز في الثالث من تشرين الأول، والذي وجد أن العراق ضخ 90 ألف برميل يوميا أكثر من الحصة في ايلول.

وعندما سئل عن نتائج المسح، قال المسؤول إن الإنتاج جاء أقل من الحصة بسبب انخفاض الصادرات والاستهلاك المحلي وإنتاج إقليم كردستان.

وكان مصدر ذكر لرويترز الشهر الماضي أن العراق يعتزم خفض إنتاجه النفطي إلى ما بين 3.85 و3.9 مليون برميل يوميا في سبتمبر في إطار خطة للتعويض عن الإنتاج الذي يتجاوز حصته.

وقالت مصادر لرويترز إن امتثال الدول لحصصها كان محور الاهتمام في وقت سابق من هذا الشهر في اجتماع لكبار الوزراء من أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وحلفاء على رأسهم روسيا.

ومن المتوقع أن تظل قضية الامتثال للحصص على رأس جدول أعمال أوبك+ في الأسابيع المقبلة، وخاصة في حالة العراق وكازاخستان.

ووعدت الدولتان بما يعرف بتخفيضات تعويض مقدارها 123 ألف برميل يوميا في ايلول وخفض أكبر في الأشهر اللاحقة للتعويض عن إنتاجهما الزائد فيما مضى.

وجاء في بيان صادر عن أوبك عقب الاجتماع أن العراق وكازاخستان وروسيا أبلغت الاجتماع هذا الشهر أنها أوفت بتعهداتها بالتخفيضات في ايلول.
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