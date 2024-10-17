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إقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية جديدة

Lebanon 24
17-10-2024 | 05:14
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، وجرى تداول العقود الآجلة للمعدن بالقرب من مستوى تاريخي جديد عند 2700 دولار للأونصة، وجاء ذلك في حالة عدم اليقين حول انتخابات الرئاسة الأميركية.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن لشهر كانون الأول المقبل (Comex) بنسبة 0.28% إلى 2698.90 دولار للأونصة.
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في حين صعدت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.30% إلى 2681.77 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

ويوم أمس، توقعت رابطة سوق السبائك في لندن ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية مرتفعة خلال العام المقبل، وفقا لمسح أجرته صناعة السبائك في اجتماع سنوي كبير.

وتوقع مندوبو الرابطة أن يرتفع سعر المعدن النفيس إلى 2917.40 دولار للأونصة بحلول أواخر تشرين الأول من العام المقبل 2025، أي بنحو 10% فوق المستويات الحالية. (روسيا اليوم) 
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