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إقتصاد

أسعار النفط ترتفع.. إليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
18-10-2024 | 00:32
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سجلت العقود الآجلة للنفط الخام زيادة بأسعارها، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، بدعم من انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الأميركية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 74.61 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 70.84 دولار.
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وارتفع الخامان عند التسوية أمس الخميس للمرة الأولى في خمس جلسات بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز)

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