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إقتصاد
صندوق النقد الدولي يصرف 1.1 مليار دولار إضافية لأوكرانيا
Lebanon 24
19-10-2024
|
05:45
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أفرج صندوق النقد الدولي عن 1.1 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، بعد موافقة مجلسه التنفيذي على الاتفاق المتعلق بالمراجعة الخامسة لبرنامج المساعدات الحالي.
وبذلك يصل المبلغ الذي صُرف لأوكرانيا إلى 8.7 مليارات دولار من أصل 15.6 مليار دولار منصوص عليها في البرنامج.
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وهذا البرنامج جزء من خطة مساعدات دولية كبيرة يبلغ مجموعها 122 مليار دولار، وافقت عليها في آذار 2023 كل الدول التي دعمت أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022. (سكاي نيوز)
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