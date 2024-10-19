مصر تثبت أسعار الوقود 6 أشهر بعد زيادات متتالية

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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم، تثبيت أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، وذلك بعد زيادات متتالية كان آخرها أمس الجمعة.وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بمحافظة المنيا، اليوم السبت: "بالتنسيق مع وزير البترول، ووفقا لدراستنا ورؤيتنا للتضخم، لا زيادة أخرى لمدة 6 أشهر مقبلة، لإحداث نوع من الثبات وخفض معدل التضخم في الفترة المقبلة".وأشار إلى متابعته ردود فعل المواطنين بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، مضيفا أنه "تحدث حول هذه الزيادات من قبل، وشرح ما تتحمله الدولة من أعباء نتيجة الزيادة الهائلة في أسعار الوقود والمنتجات البترولية عالميا".وقال مدبولي إنه "شرح للمواطنين ما تحملته الدولة لتدبير موارد إضافية لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى، وإنه صرح بأن الدولة تعتزم تطبيق زيادة تدريجية في الأسعار حتى نهاية عام 2025".(روسيا اليوم)