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إقتصاد

تراجع أسواق الأسهم في الخليج بفعل تصاعد الصراع وانخفاض أسعار النفط

Lebanon 24
20-10-2024 | 14:00
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انخفضت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الأحد، متأثرة باشتداد الصراع في المنطقة وتراجع أسعار النفط.

وقالت إسرائيل إنها قصفت مقر مخابرات حزب الله في بيروت، الأحد، بينما قال مسؤولون في قطاع غزة الفلسطيني إنهم ما زالوا يحاولون انتشال الجثث من تحت الأنقاض بعد غارة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد العشرات.
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وتراجع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم شركة أكوا باور 1.8 بالمئة وهبوط سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، 0.7 بالمئة.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، يوم الجمعة، وتراجعت بأكثر من سبعة بالمئة على مدى الأسبوع بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين ومع دراسة المستثمرين لتوقعات متباينة بشأن الشرق الأوسط.

ويؤثر انخفاض الأسعار وتعطل صادرات النفط الخام على التوازنات المالية في الدول التي تعتمد على النفط كمصدر للدخل.

وتراجع المؤشر القطري 1.1 بالمئة مع انخفاض جميع أسهم شركاته بما في ذلك سهم أكبر بنك في الخليج، بنك قطر الوطني، الذي تراجع 1.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على انخفاض بلغ اثنين بالمئة متأثرا بهبوط سهم البنك التجاري الدولي 3.2 بالمئة. (سكاي نيوز) 
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