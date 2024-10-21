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إقتصاد

الذهب يقفز لمستوى تاريخي.. والفضة لأعلى مستوى في 12 عاما

Lebanon 24
21-10-2024 | 01:16
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واصلت أسعار الذهب الارتفاع مسجلة مستويات تاريخية غير مسبوقة، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مدفوعة بارتفاع التوترات في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن الانتخابات الأميركية، بينما بلغت الفضة أعلى مستوى لها في نحو 12 عامًا.
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تحديث الأسواق
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2724.88 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2725.81 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2740.00 دولارًا.

وتتوقع الأسواق بنسبة 99 بالمئة خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشرين الثاني، وفقًا لأداة CME Fedwatch. كما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يتداول الذهب في نطاق 2500-2800 دولار في الأشهر المقبلة مع حصول الأسعار على دعم من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب المركزي الأميركي والمستويات المرتفعة من التوتر الجيوسياسي، بحسب محللين في بي.إم.آي.
وتساهم أسعار الفائدة المنخفضة في زيادة جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد لكنها تعد في الوقت نفسه استثمارا آمنا في أوقات الاضطرابات.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.1% إلى 33.69 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2012. وتعتبر الفضة من الأصول الاستثمارية بسبب علاقتها بالذهب والمعادن الصناعية.

في حين استقر البلاتين عند 1013.54 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1081.50 دولار.

من ناحية أخرى، ارتفع عجز الميزانية الأميركية إلى 1.833 تريليون دولار للعام المالي 2024، وهو أعلى مستوى باستثناء عام كوفيد، حيث تجاوزت الفائدة على الدين الفيدرالي تريليون دولار لأول مرة، وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية.
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