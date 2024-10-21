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إقتصاد
أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف الطلب الصيني
Lebanon 24
21-10-2024
|
23:59
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هبطت أسعار النفط الثلاثاء لتقلص مكاسبها في اليوم السابق مع تجديد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جهوده لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، واستمرار تباطؤ الطلب في الصين في الضغط على السوق.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في كانون الاول 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 74.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 0046 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في تشرين الثاني سنتين إلى 70.54 دولار للبرميل في اليوم الأخير للعقد كأقرب شهر استحقاق.
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وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولا لكانون الاول 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 69.81 دولار للبرميل.
واستقرت عقود برنت وخام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع بنحو اثنين بالمئة أمس الاثنين، لتعوض بعض الانخفاض الذي شهدته الأسبوع الماضي بأكثر من سبعة بالمئة، مع استمرار القتال في الشرق الأوسط وقلق السوق من الرد الإسرائيلي المتوقع على إيران والذي قد يعطل إمدادات النفط.
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