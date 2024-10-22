ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين ونصف

Advertisement

وصعد الدولار في الأسابيع الثلاثة الماضية ويتجه صوب تحقيق مكاسب للجلسة الخامسة عشرة من أصل 17، إذ قلصت سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية التوقعات بشأن حجم وسرعة خفض أسعار الفائدة الأميركية.ووصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.222 بالمئة اليوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ 26 تموز.وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 91 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في تشرين الثاني، وترى احتمالا بنسبة تسعة بالمئة أن يبقي المجلس الاحتياطي الفيدرالي عليها دون تغيير.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 0.04 بالمئة إلى 104 بعد أن بلغ 104.08 وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من آب.وارتفع المؤشر بنحو 3.3 بالمئة على أساس شهري ويتجه صوب أعلى ارتفاع شهري له منذ نيسان 2022.وتراجع الجنيه الإسترليني 0.06 بالمئة إلى 1.2976 دولار.ولا تزال الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة تلقي بظلالها على سوق العملات مع تزايد التوقعات بفوز دونالد ترامب، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى سياسات للسيطرة على التضخم.وانخفض اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.0811 دولار.وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اليوم الثلاثاء إن التضخم في منطقة اليورو في طريقه للانخفاض وقد يتراجع إلى اثنين بالمئة بأسرع مما كان يُعتقد.وارتفع الدولار 0.09 بالمئة أمام الين إلى 150.96 بعد أن صعد إلى 151.10، وهو أعلى مستوى له منذ 31 تموز.وعلى صعيد العملات المشفرة، تراجعت عملة بتكوين 0.23 بالمئة إلى 67572 دولارا. (سكاي نيوز)