أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

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انخفضت أسعار النفط الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع، في حين تواصل السوق مراقبة الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط مع استمرار إسرائيل في شن هجمات على غزة ولبنان.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا، أو 0.4 في المئة، إلى 75.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0011 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا، أو 0.5 في المئة، إلى 71.42 دولار للبرميل.وأشارت مصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، إلى أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 1.64 مليون برميل الأسبوع الماضي، مما أثر على الأسعار. وتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم زيادة قدرها 300 ألف برميل في مخزونات الخام.وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير 3.5 مليون برميل.ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزونات النفطية الرسمية للحكومة الأميركية اليوم الأربعاء.