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إقتصاد
الحرب الإسرائيلية على لبنان ترفع أسعار النفط.. إليكم كم سجّلت
Lebanon 24
23-10-2024
|
23:38
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ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف خلال تعاملات الخميس المبكرة، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.59 بالمئة إلى 75.40 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو 0.64 بالمئة إلى 71.22 دولار للبرميل وذلك مع قلق الأسواق بشأن الإمدادات وسط استمرار تبادل إطلاق النار الكثيف بين إسرائيل وحزب الله.
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ويتقدم برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.2 بالمئة، بينما يقترب الخام الأميركي من زيادة قدرها 2.9 بالمئة.
وكان النفط قد هبط بأكثر من سبعة بالمئة في الأسبوع الماضي بسبب المخاوف بشأن الطلب الصيني وتراجع القلق من الاضطرابات المحتملة في إمدادات النفط من الشرق الأوسط. (سكاي نيوز)
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