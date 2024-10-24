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إقتصاد

البنك المركزي الأوروبي: ضرورة خفض الفائدة بخطوات مدروسة

Lebanon 24
24-10-2024 | 09:33
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قال صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي بوستيان فاسلي إن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يواصل خفض أسعار الفائدة بخطوات "مدروسة".

وأضاف فاسلي في تصريحات على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة، أن الحديث عن خفض أسعار الفائدة إلى مستويات أقل من هدف التضخم أو تخفيف السياسة إلى مستويات تحفز النمو ليس مبررا في الوقت الحالي.
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وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثلاث مرات بالفعل هذا العام ويرى المستثمرون احتمالا بنسبة 40 بالمئة بأن تكون خطوته التالية في ديسمبر بنصف نقطة مئوية، وهو ضعف حجم التخفيضات السابقة.

وقد تأججت هذه الرهانات هذا الأسبوع عندما زعم بعض صناع السياسات أن خطوة بمقدار 50 نقطة أساس قد تكون مطروحة على الطاولة في ديسمبر.

ورفض فاسلي رئيس البنك المركزي في سلوفينيا هذا الرأي قائلا إن البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى التحرك خطوة بخطوة نظرا لعدم اليقين المستمر بشأن التضخم.

وقال فاسلي لرويترز في مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "ينبغي لنا أن نستمر في التحرك إلى المستوى الحيادي بخطوات مدروسة". (سكاي نيوز) 
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