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إقتصاد

النفط مستمر في الارتفاع.. وهذا ما سجّلته الأسعار

Lebanon 24
24-10-2024 | 23:22
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في ظل التوتر بالشرق الأوسط، صعدت أسعار النفط، خلال التعاملات الآسيوية الجمعة، متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من واحد بالمئة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 74.83 دولار، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 70.62 دولار. (سكاي نيوز)
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