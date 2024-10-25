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إقتصاد

بعد تسجيل مستويات قياسية.. أسعار الذهب والمعادن النفيسة مستقرة

Lebanon 24
25-10-2024 | 00:18
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استقرت أسعار الذهب، في التعاملات المبكرة الجمعة، حيث سجلت في المعاملات الفورية 2733.63 دولار للأونصة.
 
وكانت الأسعار سجلت مستوى قياسيا مرتفعا الأربعاء عند 2758.37 دولار ولا تزال مرتفعة بنسبة 0.5 على مدار الأسبوع حتى الآن.
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وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2746.3 دولار للأونصة، بحسب بيانات رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة مسجلة 33.63 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.04 بالمئة ليسجل 1026.70 دولار.

وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1162 دولارا للأونصة. (سكاي نيوز)

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