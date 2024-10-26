"سانتاندير" الإسباني يبدأ جولة من تقليص الوظائف في بريطانيا لخفض التكاليف





ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر، قولها إن برنامج الاستغناء عن الموظفين بدأ الأسبوع الماضي ويركز على المقر الرئيسي للمصرف الإسباني في المملكة المتحدة.

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وقال متحدث باسم مصرف سانتاندير في بيان لوكالة بلومبرغ: "نقوم بمراجعة نموذج التشغيل لدينا باستمرار للتأكد من أن فرقنا منظمة بأفضل طريقة لدعم عملائنا بشكل فعال وكفؤ"، دون أن يتطرق بشكل مباشر إلي تخفيض الوظائف. بدأ المصرف الإسباني بانكو سانتاندير جولة من خفض الوظائف في فرعه في المملكة المتحدة لتوفير التكاليف، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر، قولها إن برنامج الاستغناء عن الموظفين بدأ الأسبوع الماضي ويركز على المقر الرئيسي للمصرف الإسباني في المملكة المتحدة.وقال متحدث باسم مصرف سانتاندير في بيان لوكالة بلومبرغ: "نقوم بمراجعة نموذج التشغيل لدينا باستمرار للتأكد من أن فرقنا منظمة بأفضل طريقة لدعم عملائنا بشكل فعال وكفؤ"، دون أن يتطرق بشكل مباشر إلي تخفيض الوظائف.

وبدأ "بانكو سانتاندير" الأسبوع الماضي، عملية إطلاق بنكه الرقمي في الولايات المتحدة، مما يمثل خطوة هامة في استراتيجيته لزيادة حضوره في السوق المالية الأميركية.



ويهدف البنك الرقمي إلى دعم تمويل أصول قروض السيارات بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، وهي خطوة كبيرة لتوسيع أعمال "بانكو سانتاندير" في قطاع التجزئة داخل البلاد.



تعكس هذه الخطوة من بانكو سانتاندير اتجاهاً متزايداً بين البنوك العالمية لتبني التحول الرقمي وتقديم خدمات مصرفية شاملة عبر الإنترنت تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء. ومن خلال هذه المبادرة الرقمية، يستعد بانكو سانتاندير لتعزيز موقفه التنافسي في القطاع المصرفي الأميركي بحلول الموعد المتوقع في عام 2025.