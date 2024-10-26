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إقتصاد

"سبيريت إيرلاينز" تخطط لشطب وظائف وسط مشاكل مالية تلوح في الأفق

Lebanon 24
26-10-2024 | 03:57
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تعتزم شركة "سبيريت إيرلاينز" شطب وظائف وبيع بعض الطائرات بقيمة ملايين الدولارات فيما تهدف شركة الطيران الاقتصادي إلى خفض النفقات وسط مشكلات مالية تلوح في الأفق ومستقبل يخيم عليه غياب اليقين.

وقالت شركة "سبيريت" في بيان تنظيمي إنها حددت بداية العام المقبل موعدا لتطبيق إجراءات لخفض النفقات بقيمة 80 مليون دولار.
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وأشارت شركة الطيران التي يقع مقرها في فلوريدا إلى أن هذه الاستقطاعات ستكون مدفوعة بصورة رئيسية بشطب الوظائف، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس .

ولم تحدد "سبيريت" عدد الوظائف التي سيتم شطبها أو المناصب التي ستتأثر.
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