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إقتصاد

أسعار النفط تسجل ارتفاعات قوية وسط التوترات الجيوسياسية

Lebanon 24
26-10-2024 | 17:00
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ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، الجمعة، لتحقق مكاسب أسبوعية بنحو أربعة بالمئة إذ تقيم الأسواق الصراع المستمر في الشرق الأوسط والانتخابات الرئاسية الأميركية الشهر المقبل.

وخلال جلسة الجمعة، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار أي 2.25 بالمئة إلى 76.05 دولار للبرميل بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 1.59 دولار، أي 2.27 بالمئة إلى 71.78 دولار.
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وارتفع برنت أربعة بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 3.7 بالمئة على مدار الأسبوع.

ويقبل المستثمرون في أنحاء العالم على شراء الدولار، ويراهنون على تزايد التقلبات في الأسبوعين الحاسمين السابقين على انتخابات الخامس من تشرين الثاني في الولايات المتحدة، فضلا عن الانتخابات في اليابان، واتخاذ ثلاثة بنوك مركزية كبرى قرارات تخص أسعار الفائدة، وتقديم حكومة المملكة المتحدة ميزانيتها الجديدة.

وشهدت الأسعار تذبذبا هذا الأسبوع إذ ارتفعت يومي الاثنين والثلاثاء قبل أن تتراجع يومي الأربعاء والخميس، وكان كل هذا مرتبطا إلى حد كبير بتوقعات ارتفاع أو انحسار المخاطر في الشرق الأوسط.

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن ثلاثة صحفيين لقوا حفتهم في جنوب لبنان جراء غارة إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، فيما نبهت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن غارات جوية إسرائيلية على معبر حدودي لبناني مع سوريا تعرقل محاولات اللاجئين للفرار من الحرب.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن هناك حاجة ماسة للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان، غداة قوله إن واشنطن لا تريد أن يطول أمد الحملة الإسرائيلية في لبنان، داعيا لحماية المدنيين.

ومن المتوقع أن يستأنف مفاوضون أميركيون وإسرائيليون خلال الأيام المقبلة المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وإطلاق سراح الرهائن.

ويتطلع المستثمرون أيضا إلى استجلاء سياسات التحفيز الصينية، رغم أن المحللين لا يتوقعون أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تعزيز الطلب على النفط بشكل كبير.

وأبقى غولدمان ساكس أمس الخميس على توقعاته لسعر النفط دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 70 و85 دولارا لبرميل خام برنت في 2025، وتوقع أن يكون تأثير أي تحفيز في الصين متواضعا مقارنة بعوامل أكبر مثل إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وقال بنك أوف أميركا في مذكرة يوم الجمعة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 75 دولارا للبرميل في 2025. (سكاي نيوز) 
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