النفط يهبط بأكثر من 4% مع انحسار المخاطر الجيوسياسية

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هبطت أسعار النفط أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية الاثنين، بعد أن تجنبت الضربة التي وجهتها إسرائيل لإيران في مطلع الأسبوع المنشآت النفطية والنووية في طهران ولم تتسبب في تعطيل إمدادات الطاقة، الأمر الذي خفف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.سجلت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أدنى مستوياتها منذ الأول من أكتوبر عند الفتح. وبحلول الساعة 0325 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر خام برنت 72.66 دولار بانخفاض 3.39 دولار أو 4.5 بالمئة للبرميل. وانخفص سعر خام غرب تكساس الوسيط 3.28 دولار أو 4.6 بالمئة إلى 68.50 دولار للبرميل، بحسب بيانات رويترز.وصعد الخامان أربعة بالمئة الأسبوع الماضي في تعاملات متقلبة مع استيعاب الأسواق لحالة الضبابية بشأن حجم رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من أكتوبر والانتخابات الأميركية الشهر المقبل.