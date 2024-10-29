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إقتصاد

بعد تراجع التوترات الإقليمية.. ارتفاع معظم أسواق الأسهم في الخليج

Lebanon 24
29-10-2024 | 00:00
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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، اليوم الاثنين، مع تراجع التوتر في المنطقة بعد أن قللت طهران من أهمية الضربات التي شنتها إسرائيل على أهداف عسكرية إيرانية مطلع هذا الأسبوع، قائلة إن الهجوم الجوي لم يتسبب سوى في أضرار محدودة.
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ولم تستهدف الضربات الإسرائيلية البنية التحتية النفطية أو النووية لإيران كما لم تعطل إمدادات الطاقة، مما خفف التوتر الجيوسياسي في المنطقة.

ارتفع مؤشر دبي بنسبة 1.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 3.6 بالمئة وسهم شركة سالك 2.4 بالمئة.

وفي أبوظبي، تقدم المؤشر الرئيسي 1.1 بالمئة مع صعود سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية تسعة بالمئة.

من جهة أخرى، انخفض المؤشر السعودي 0.1 بالمئة مع تراجع سهم البنك الأهلي السعودي اثنين بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة مع تراجع سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 1.8 بالمئة. (سكاي نيوز) 
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