بعد تراجع التوترات الإقليمية.. ارتفاع معظم أسواق الأسهم في الخليج

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ولم تستهدف الضربات الإسرائيلية البنية التحتية النفطية أو النووية لإيران كما لم تعطل إمدادات الطاقة، مما خفف التوتر الجيوسياسي في المنطقة.ارتفع مؤشر دبي بنسبة 1.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 3.6 بالمئة وسهم شركة سالك 2.4 بالمئة.وفي أبوظبي، تقدم المؤشر الرئيسي 1.1 بالمئة مع صعود سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية تسعة بالمئة.من جهة أخرى، انخفض المؤشر السعودي 0.1 بالمئة مع تراجع سهم البنك الأهلي السعودي اثنين بالمئة.وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة مع تراجع سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 1.8 بالمئة. (سكاي نيوز)