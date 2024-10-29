19
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد تراجع التوترات الإقليمية.. ارتفاع معظم أسواق الأسهم في الخليج
Lebanon 24
29-10-2024
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، اليوم الاثنين، مع تراجع التوتر في المنطقة بعد أن قللت طهران من أهمية الضربات التي شنتها إسرائيل على أهداف عسكرية إيرانية مطلع هذا الأسبوع، قائلة إن الهجوم الجوي لم يتسبب سوى في أضرار محدودة.
Advertisement
ولم تستهدف الضربات الإسرائيلية البنية التحتية النفطية أو النووية لإيران كما لم تعطل إمدادات الطاقة، مما خفف التوتر الجيوسياسي في المنطقة.
ارتفع مؤشر دبي بنسبة 1.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 3.6 بالمئة وسهم شركة سالك 2.4 بالمئة.
وفي أبوظبي، تقدم المؤشر الرئيسي 1.1 بالمئة مع صعود سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية تسعة بالمئة.
من جهة أخرى، انخفض المؤشر السعودي 0.1 بالمئة مع تراجع سهم البنك الأهلي السعودي اثنين بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة مع تراجع سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 1.8 بالمئة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من داخل استديو الأخبار.. مذيعة "الجديد" تُغادر المحطة وهكذا ودعت المشاهدين
Lebanon 24
من داخل استديو الأخبار.. مذيعة "الجديد" تُغادر المحطة وهكذا ودعت المشاهدين
02:15 | 2024-10-28
28/10/2024 02:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
للقطاع العام... خبر مهمّ جدّاً عن الرواتب والزيادات الإضافيّة
Lebanon 24
للقطاع العام... خبر مهمّ جدّاً عن الرواتب والزيادات الإضافيّة
06:59 | 2024-10-28
28/10/2024 06:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر من "النافعة".. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبر من "النافعة".. ما الجديد؟
03:15 | 2024-10-28
28/10/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل.. هذا آخر شرط إسرائيلي لوقف "حرب لبنان"!
Lebanon 24
عاجل.. هذا آخر شرط إسرائيلي لوقف "حرب لبنان"!
14:06 | 2024-10-28
28/10/2024 02:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بنحافة زائدة.. أول إطلالة لحبيبة رونالدو بعد تعرضها لوعكة صحية شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بنحافة زائدة.. أول إطلالة لحبيبة رونالدو بعد تعرضها لوعكة صحية شاهدوا كيف بدت (صور)
03:02 | 2024-10-28
28/10/2024 03:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:24 | 2024-10-29
بدعم من خطة أميركا لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي.. ارتفاع في اسعار النفط
01:06 | 2024-10-29
بتكوين تقترب من اختراق مستويات تاريخية مرتفعة
17:00 | 2024-10-28
بعد تجنب الضربة الإسرائيلية للمنشآت النفطية الإيرانية.. هذا ما حل بأسعار النفط
17:00 | 2024-10-28
هكذا تضرّر إقتصاد إسرائيل بسبب "حروبها".. أرقامٌ وحقائق
15:00 | 2024-10-28
تراجع كبير في أسعار الذهب.. ما السبب؟
09:09 | 2024-10-28
مصر تعلن حجم التجارة مع الجزائر
فيديو
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
29/10/2024 07:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
29/10/2024 07:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
08:52 | 2024-10-28
29/10/2024 07:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24